Furlan Pd | ' Il governo non precarizzi il lavoro | ascolti i sindacati'

(Di sabato 6 maggio 2023) Parola di ex sindacalista. "Ille piazze deie si fermi su provvedimenti legislativi che precarizzano ulteriormente ile tagliano i sostegni alle famiglie povere. ...

"Le scelte del- prosegue- renderanno i lavoratori più precari, più indifesi, esattamente il contrario di quello che chiedono i sindacati italiani. Abbiamo bisogno di una vera riforma ......più controversi del Dl Lavoro secondo la senatrice ed ex sindacalista CISL Annamaria, oggi senatrice Pd Nel corso di un Consiglio dei ministri convocato simbolicamente il 1° maggio il..."Giovedì - prosegue- ile la maggioranza hanno dimostrato di non avere i numeri neanche per lo scostamento di bilancio, costringendo il Parlamento a rivotare i documenti più ...

Lavoro: Furlan (Pd), 'governo si fermi e ascolti sindacati' Il Tirreno

Parola di ex sindacalista. «Il governo ascolti le piazze dei sindacati e si fermi su provvedimenti legislativi che precarizzano ulteriormente il lavoro e tagliano i sostegni alle famiglie povere. Abbi ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Il governo ascolti le piazze dei sindacati e si fermi su provvedimenti legislativi che precarizzano ulteriormente il lavoro e tagliano i sostegni alle famiglie povere. Abbi ...