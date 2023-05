Friedkin | il silenzio non paga

(Di sabato 6 maggio 2023) Non si spezza un'emozione con il chiasso della pubblicità. Ma ci sono altri modi. Il, testardo, enigmatico, rigido, per certi versi irridente è uno di questi. Probabilmente nel caso di Dan e ...

Probabilmente nel caso di Dan e Ryanilnei confronti di Mourinho non vuole esprimere nulla di tutto ciò. È soltanto un modo di essere e una tattica di gestione della cosa privata. ...L'ennesima vigilia silenziosa di Mourinho (non parla ormai prima di una gara di campionato dal 28 gennaio) si sposa con quella prolungata dei. Ormai, quello che doveva dire, José lo ha detto. Non ha invece ascoltato quanto si aspettava, né pubblicamente tantomeno privatamente. Nella settimana che lo porterà nel pomeriggio a ...Per ifa fede l'accordo sino al 2024. Detto questo, lo Special ha un altro anno di contratto. Ma per restare bisogna essere contenti in due. E non solo a parole. Leggi i commenti Rassegna ...

Mourinho, prove di addio alla Roma: il silenzio di Friedkin (e José si ritrova sempre più solo) ilmessaggero.it

Non si spezza un’emozione con il chiasso della pubblicità. Ma ci sono altri modi. Il silenzio, testardo, enigmatico, rigido, per certi versi irridente è uno di questi. Probabilmente nel caso di Dan e ...La gara contro l’Inter, però, sarà fondamentale per capire se i giallorossi possono ancora dire la loro nella corsa alla massima competizione europea ...