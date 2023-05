Francesco Paolantoni nudo per lo scudetto del Napoli – Video

(Di sabato 6 maggio 2023)Ilè Campione d’Italia e alla finefu! A mostrare le sue grazie, però, non è Marisa Laurito, che ha fatto sapere che non si spoglierà (la sua era una boutade) ma. Il comico e attore napoletano, grande tifoso degli azzurri, nella giornata di oggi ha deciso di spiazzare tutti e presentarsi per le vie dicompletamente. Per festeggiare il terzonella storia delsi è spogliato e ha percorsola città indossando soltanto una sciarpa della squadra al collo e tenendo in mano una pentola così da coprire il suo lato a e camminare indisturbato tra la folla, divertita ma forse anche un po’ imbarazzata. ...

Il Napoli è Campione d'Italia e alla fine nudo fu! A mostrare le sue grazie, però, non è Marisa Laurito, che ha fatto sapere che non si spoglierà (la sua era una boutade) ma Francesco Paolantoni. Il ...