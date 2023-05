Francesco Paolantoni mantiene la promessa | nudo per Napoli dopo il terzo scudetto VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilha trionfato nel calcio italiano, vincendo il. Se la presuntadi Marisa Laurito di denudarsi in caso di vittoria si è rivelata una fake news, come la stessa attrice ha...

Tra gli intervistati c'era anche, che aveva dichiarato: ' Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate'. Il famoso attore e comico napoletano , ...... come la stessa attrice ha spiegato a FQMagazine, al contrario un altro personaggio televisivo ha deciso di festeggiare in modo spettacolare:. L'attore, grande tifoso del Napoli, ...... momento più leggero del programma in cui ci saranno: Nino Frassica, la Gialappa's band, Simona Ventura, Ubaldo Pantani, la signora Coriandoli,e Mara Maionchi.

Francesco Paolantoni nudo sul lungomare di Napoli, è il fioretto per lo scudetto ilmattino.it

VIDEO Francesco Paolantoni e la promessa scudetto: mangia pasta e patate nudo Il noto comico Francesco Paolantoni ha mantenuto la promessa per la vittoria dello scudetto: mangia pasta e patate nudo… L ...L'attore e comico napoletano ha dato spettacolo sul lungomare, rispettando una promessa fatta lo scorso gennaio a ‘Le Iene’ ...