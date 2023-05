Francesco Paolantoni cammina nudo per Napoli con una pentola piena di pasta e patate davanti alle pudenda VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilha vinto il terzo scudetto ma Marisa Laurito non si denudata, anzi proprio a FQMagazine ha spiegato l’equivoco. Festeggiamenti si ma “senza spogliarello, sia chiaro, è una fake news che è montata con un effetto valanga che sinceramente mi stupisce e mi diverte”. C’è però un attore e personaggio televisivo che non c’ha pensato troppo e lui sì, hatoper le vie della città. O meglio, con unadia coprire le. È, tifoso doc e personaggio chiave di diversi programmi Rai, da Tale e Quale Show (dove con Gabrielle Cirilli ha regalato ai social una quantità di meme abbastanza considerevole) al sodalizio artistico con Stefano De Martino. L’attore ha ...

Lo aveva promesso e lo ha fatto! L'attore e comico napoletanonudo sul Lungomare di Napoli, mentre mangia pasta e patate per festeggiare lo scudetto del Napoli. Quando gli avevano chiesto cosa sarebbe disposto a fare pur di vincere lo ...Gigi D'Alessio , vestito di tutto punto, si farà gettare un secchio d'acqua addosso eha fatto voti di buttarsi in un tour de force a base di pasta e patate. Giuramento sexy ...lo aveva fatto l'anno prima ed era stato divertentissimo. Mi piaceva l'idea di uno che ... come dice il titolo, 'Con il cuore nel nome di' . Una raccolta fondi principalmente per ...

Lo aveva promesso a Le Iene e ha mantenuto la parola: Francesco Paolantoni ha sfilato nudo sul lungomare di Napoli per festeggiare il terzo scudetto ...Tra i tifosi che festeggiano la vittoria della squadra c'è il cantante che proprio in questi giorni promuove il suo ultimo progetto discografico, Mosaico ...