FOTO – Lautaro Martinez dopo Roma-Inter | «+3 importantissimo!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023), con il suo ingresso in campo nella ripresa, ha propiziato la rete che ha permesso a Romelu Lukaku di mettere in ghiaccio il risultato. Prendendo, poi, anche una traversa., l’argentino ha voluto esprimere tutta la sua gioia. PUNTI PESANTI – Un assist e una traversa per, che con il suo ingresso in campo ha decisamente cambiato il volto dell’attacco in. L’argentino,la gara, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha voluto esprimere così la sua gioia: “Altri tre punti importantissimi!”.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...