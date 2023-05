Forza Italia | Tajani | “Intervento video di Berlusconi a convention”

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – “farà un bell’di una ventina di minuti, affermerà il ruolo di, la storia, il presente e anche il futuro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di, Antonio, a margine dell’apertura della seconda giornata dellaazzurra in corso a Milano. “– dice – è la nostra guida e lo sarà ancora a lungo. Lo sforzo che ha fatto dopo un mese di degenza per stare qui con noi dimostra la sua grandezza umana. Un leader è così, sennò non si è leader e lui è un uomo di Stato, non solo leader dima è molto molto di più”. “Dopo un mese di degenza – ha sottolineato ...

... affermerà il ruolo di, la storia, il presente e anche il futuro". Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di, Antonio Tajani , a margine dell'apertura ...... con corsi e shooting per apprendere al meglio le tecniche per valorizzare i propri punti di. ... Elisabetta Gregoraci e molte Miss. La giornata di sabato, infine, si concluderà con uno ...Parole e umori dalla convention di. La nota di Paola Sacchi 'Noi siamo il centro, ma non solo del centrodestra, siamo il centro della politica. Siamo noi il Ppe in. Berlusconi è un grande leader che rappresenta la ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) - "Berlusconi farà un bell’intervento video di una ventina di minuti, affermerà il ruolo di Forza Italia, la storia, il presente e anche il futuro". Lo ha detto il ministro degli Esteri e ...