Forza Italia | parla Berlusconi | Qui per voi - Il messaggio

(Di sabato 6 maggio 2023) "Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta dopo un mese con la camicia e la giacca" ( Video ). Ha esordito così Silvio, intervenendo con un videoalla convention di...

... invece in questo ambiente chiuso l'acqua ha agito con una taleda ribaltare e spostare da ... ma soprattutto un piano nazionale per mettere in sicurezza le tante fragilità di questa nostra"...Alla convention dia Milano, il leader manda un video messaggio registrato nell'ospedale San Raffaele, dove è ricoverato da un mese. "Orgoglioso" del governo, sprona i suoi ad andare "avanti così" e sulla ..."Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta dopo un mese con la camicia e la giacca" ( Video ). Ha esordito così Silvio Berlusconi, intervenendo con un videomessaggio alla convention diin corso a Milano, a un mese dal ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. Nel videomessaggio, registrato dall'ospedale, il leader di azzurro appare seduto a una scrivania con una ...

MILANO (ITALPRESS) – “Sono pronto a riprendere con voi le nostre battaglie di libertà. Sarò con voi con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del ’94. Ho lavorato anche settimana scorsa a una riorg ...GIRO D'ITALIA - Prova di forza impressionante da parte di Remco Evenepoel, che strapazza gli avversari nella cronometro inaugurale e si prende la prima maglia r ...