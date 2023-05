Forza Italia | in attesa del messaggio di Berlusconi la convention lo celebra con un video-tributo

(Di sabato 6 maggio 2023) Unperre la storia politica di Silvioe didal 1994 ad oggi. Così ladiha reso omaggio a suo leader: nelsi sono visti la discesa in campo, i giuramenti dei governi, il leader con Bush e Putin, con il presidente Obama, durante il 25 aprile a Onna. Fino al discorso del suo ritorno in Senato dopo le ultime elezioni politiche. Dalla sala dellatutti si sono alzati in piedi per tributare un applauso al leader, con le bandiere diche sventolavano. “Siamo fieri della nostra storia, del nostro presente e del nostro futuro – ha detto Antonio Tajani -. Il miglior protagonista ...

L'evento si è aperto ieri agli East End Studios con una standing ovation per il ...Berlusconi farà un bell'intervento video di una ventina di minuti, affermerà il ruolo di, la storia, il presente e anche il futuro". Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di, Antonio Tajani, a margine dell'apertura della seconda giornata ...La seconda giornata della convention milanese diprende il via con le parole di Antonio Tajani che apertamente afferma "lì c'è uno spazio da occupare". L'attesa oggi è tutta per il ...

La proposta di legge nazionale sulle Città 30 in Italia è stata presentata nella giornata conclusiva di MobilitARS 2023 a Bologna ...Forza Italia (FI), the centre-right party founded by Silvio Berlusconi and now a government coalition partner, also aspires to be a point of reference for centre-left Democratic Party (PD) voters who ...