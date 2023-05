Fortnite diventa un eSport Olimpico

(Di sabato 6 maggio 2023) Epic Games ha annunciato chefarà il suo debutto comenel corso delle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino. Questo evento segna un’ulteriore evoluzione dell’industria deglie un importante passo avanti per, uno dei giochi più popolari al mondo.alle Olimpiadi comeLa notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità di giocatori di, ma anche con alcune preoccupazioni riguardo alle regole che saranno adottate durante la competizione. Epic Games ha quindi pubblicato un comunicato ufficiale per chiarire le nuove regole, che includono alcuni cambiamenti significativi rispetto alle competizioni ditradizionali. Il primo cambiamento riguarda il ...

Fortnite, popolarissimo gioco di Epic Games, è stato finalmente riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale come un eSport olimpico.Dopo una grande discussione che ovviamente non finirà qui, Fortnite è stato riconosciuto come uno sport olimpico. Un eSport olimpico, per la precisione.