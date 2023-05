Formula E | risultati e classifica E-Prix Monaco 2023 | ordine di arrivo | trionfa Cassidy

(Di sabato 6 maggio 2023) Nickconquista l’E-didiE, in programma sul circuito del Principato: ecco i, l’die ladi questo quinto appuntamento stagionale per quanto riguarda le auto elettriche. Il pilota neozelandese di Envision ottiene il secondo successo consecutivo dopo quello di Berlino e scavalca Wehrlein al comando dellagenerale. Insieme a, sul podio anche Mitch Evans con la sua Jaguar e Jake Dennis. Di seguito l’diDITOP-10 E-1.N. (Envision Racing) 2. Evans M. ...

Top - 10 quasi sempre lontana Le prime prove libere del Gran Premio di Miami non hanno riservatoparticolarmente positivi per la McLaren , in difficoltà soprattutto nel corso della PL1. Al termine di quest'ultima, entrambi i piloti non sono riusciti a raggiungere la top - 10, con Oscar ...A cominciare dalla1, dove la Ferrari continua a non ottenere iche i tifosi vorrebbero: 'Tutti sono sotto pressione: Ferrari lo è, Mercedes lo è, Alpine lo è, McLaren lo è. La sola ...... autore della sua seconda partenza al palo in questa stagione e nella sua carriera inE. Il ... Nissan sorprendente Una sessione di qualifiche iniziata già con un Gruppo A ricco di...

Prove libere Formula 1 GP Miami: i risultati e i tempi delle FP1 e ... Sport Fanpage

Gunther Steiner afferma che la Formula 1 non può "evitare" il problema della mancanza di sorpassi nelle gare di questa stagione ...Forse ha sorpreso più lui che gli osservatori o addetti ai lavori, resta il fatto che il rientro in Carrera Cup Italia dopo 8 anni e di fatto quindi anche nel mondo Porsche di Riccardo Agostini è ben ...