Formula E - ePrix Monaco | Envision fa il bis con Cassidy

(Di sabato 6 maggio 2023) Nyckinarrestabile! Il pilota neozelandese dellaRacing ha conquistato la vittoria dell'di2023, prendendosi contestualmente la leadership del Mondiale diE. Il talento del teamRacing ha dimostrato che sulle stradine del Principato si può superare, risalendo dalla nona alla prima posizione. Ha poi saputo gestire la pressione fino alla bandiera a scacchi, contenendo gli attacchi della Jaguar di Mitch Evans, oggi secondo. Sul podio anche il pilota inglese del team Andretti, Jake Dennis, che si porta a casa il punto aggiuntivo del giro più veloce in gara. Gara combattuta. Sono stati ben 116, in totale, i sorpassi registrati durante l'diha guidato con maestria e ...

La buona notizia è che ora laE avrà un nuovo mese di pausa, dove la casa di Stoccarda potrà lavorare e sviluppare il software per estrarre altra prestazione. A detta di Cassidy inoltre, i ...Fra poco di un mese laE torna in Indonesia: a Jakarta si corrono due. Cassidy si presenta con i galloni del primo della classe a quota 121, 21 punti di vantaggio su Wehrlein e 25 su ...Nelle stradine della storica pista che tra un paio di settimane accoglierà la1 la gara è ... Clicca qui per vedere i risultati dell'di Monaco 2023

Daniele Botticelli | La classifica finale dell'ePrix di Monaco di Formula E ha subito un cambiamento dopo la penalità di 5 secondi inflitta a Sam Bird al ...