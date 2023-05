Formula 1 | gli highlights delle prove libere

È stato il campione del mondo, Max Verstappen, il più veloce nelle seconde prove libere del GP di Miami. Il pilota olandese ha fermato il ...... lapiù giusta per essere presenti ma senza troppo impegno. D'altronde la festa è festa e ... Nel primo casostudenti (almeno in buona parte) sono andati a letto quasi all'alba e alzarsi dopo ...Unaprevede la vendita di tutto il prodotto al maggior numero possibile di operatori, quindi in totale condivisione.altri schemi calibrano vari livelli di esclusiva del numero delle gare ...

Formula E | Monaco E-Prix - Le foto più belle e il nostro venerdì a ... F1inGenerale

Davide Valsecchi, dopo le prove libere II del Gp di Miami F1: "L'incidente di Leclerc nelle libere non gli toglie sicurezza". Guarda il VIDEO.Daniele Botticelli | Mitch Evans ha ottenuto il miglior tempo nelle FP1 dell'ePrix di Monaco, nono round della Season 9 di Formula E. Il pilota neozelandese ...