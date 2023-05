Formula 1 | da adesso cambia tutto | il regolamento sarà diverso Non era mai successo

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 6 maggio 2023) La1 ha deciso dire: una rivoluzione per il massimo campionato del motorsport. Ecco come si modifica e quali sono le novità. La1, in un 2023 che sembra già avere trovato in Max Verstappen e nella Red Bull i dominatori assoluti,format. A deciderlo è stata la commissione stessa e tutti i team che hanno dato il via libera al nuovo corso della massima categoria del motorsport. Come era già stato anticipato da qualche tempo, la1 ha optato perre oggi ufficialmente il proprioa Mondiale in corso. Il nuovo format dei weekend di gara in cui cila Sprint Race èto già dalla gara che tenuta a Baku, in Azerbaijan. La principale novità prevede l’introduzione di una sessione di ...