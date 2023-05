Formazioni ufficiali Werder Brema-Bayern Monaco | Bundesliga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Ledi, match della trentunesima giornata di. Un punto separa i bavaresi dal Borussia Dortmund, seconda classificata. Ilha bisogno di tre punti per difendere il primato in classifica. Di seguito, ecco le sceltedi formazione dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.