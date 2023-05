Formazioni ufficiali Cittadella-Benevento | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Ledi, match valido per la 36esima giornata della. Grande sfida al Tombolato tra due squadre in lotta per la salvezza. I padroni di casa sono attualmente fiori dalla zona playout ma a pari punti con Brescia e Cosenza, mentre ilè ultimo con sei punti in meno. Appuntamento alle ore 14. Queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.