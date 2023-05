Fontana sfregiata | Sangiuliano a piazza Navona dopo il blitz

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 maggio 2023) Nuovoambientalista del gruppo di Ultima Generazione a Roma. Tre attivisti si sono immersi nella vasca delladei Quattro Fiumi, opera dell'artista Gian Lorenzo Bernini,aver colorato l'acqua di nero. I manifestanti hanno esposto delle bandiere con lo slogan "Non paghiamo il fossile", prima di venire bloccati dai carabinieri. Ho effettuato un sopralluogo in, a Roma, per verificare le condizioni delladei Quattro Fiumi, oggi presa di mira da un'azione degli eco-vandali. pic.twitter.com/V4pFWxiYEf — Gennaro(@g) May 6, 2023 "Ho effettuato un sopralluogo in, a Roma, per verificare le condizioni delladei Quattro ...