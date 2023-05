(Di sabato 6 maggio 2023)– Cuore e grinta non bastano alladi Mourinho, che cade sotto i colpi di Di Marco e Lautaro. A rovinare il match per i giallorossi, in un momento della partita in cui sembrava essere maturo il gol di pareggio, ci ha pensato il solitocon un errore non nuovo per lui. La Champions League ora dista 5 punti, ma giovedì c’è il Leverkusen. In aggiornamento…

Decisiva, come detto in precedenza, una rete di Zaccagni, che ha trasformato in oro una supremazia quai totale, figlia anche dell'espulsione di: ladel brasiliano, autore di un fallo ...La serata di grazia di Rui Patricio,, Smalling e, ovviamente, Mancini ha fatto sì che il ... a parte un tiro di Danilo sui titoli di coda, non ha regalato grosse emozioni, a parte unadi ...Terzetto in retroguardia composto da Mancini, Smalling ea tutela dei pali di Rui Patricio . Roma - Juventus, la carica di Massimiliano Allegri che si sbraccia per incitare i suoi Qui Juventus:...

Follia Ibanez, l'Inter ringrazia: Roma k.o all'Olimpico Il Faro online

La Roma perde per due a zero in casa contro l'Inter per i gol di Dimarco e Lukaku nati da svarioni difensivi. Quarto posto distante cinque punti per i giallorossi ...Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Monza-Roma, Roger Ibanez ha commentato così il pareggio e la corsa Champions dei giallorossi: "Il pareggio non era ...