(Di sabato 6 maggio 2023) La Commissione Cinematografica della Città dista raccogliendo adesioni per un casting destinato a uomini e donne di età compresa tra i 26 e i 60 anni, residenti a. Tre diverse produzioni cinematografiche sono alla ricerca diper-tv che si dovrebbero girare ae nelle zone limitrofe agli inizi dell’estate. Ciak si gira a: cercasi attori tra i 18 e 25 anni,, i requisiti eGli interessati possono recarsi presso l’Ufficio della Commissione Cinematografica, avente sede nel Comune di, in Piazza Generale Carlo ...

Nell'accordo tra Ita Airways e Lufthansa 'è normale che l'hub centrale del MediterraneoRoma, tutto il traffico sarà canalizzato' sullo scalo romano diche 'è l'unico aeroporto che ...Il corso del fiume nel Laziouna via da percorrere tra suggestivi scorci paesaggistici e ...gli itinerari da fare in bici ci sono la ciclabile Tiberina da Castel Giubileo al mare di, ...E' Deborah Rossi, una vita tra AirOne e Alitalia, che centra un duplice obiettivo:intanto ... Un'idea buona, anzi ottima ipotizzava (nel 2008) la creazione di un asilo nido a Roma, ...

Fiumicino diventa set cinematografico, si cercano comparse per film e serie Tv: ecco come candidarsi Il Corriere della Città

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino sta raccogliendo adesioni per un casting destinato a uomini e donne di età compresa tra i 26 e i 60 anni, residenti a Fiumicino. Tre diverse pro ...Per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio scende in campo anche la scuola. A Fiumicino cinquantadue docenti delle scuole del territorio di Passoscuro, Isola Sacra, Aranova, Fregene,..