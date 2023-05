(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Continua a registrarsi una terribile fame di profitti che coinvolge multinazionali e istituti di credito. Il potere d'acquisto degli italiani è divorato sempre più dall'aumento dei profitti aziendali e da tassi della Bce che hanno impennato la rata dei mutui piegando le spalle di lavoratori e cittadini per rafforzare incredibilmente gli utili delle banche". Così Vittoriavicecapogruppo M5S a Montecitorio. "Il report dei sindacati conferma che i primi 7 istituti di credito italiani hanno registrato nel 2022 più di 13 miliardi di utili, in aumento di oltre il 60% rispetto all'anno precedente. Un utile che contrasta con le difficoltà economiche anche di chi un lavoro ce l'ha. Oggi lo riconosce anche l'ad di Intesa Sanpaolo dicendosi favorevole a una tassa sugli extraprofitti bancari per combattere la povertà. Il ...

Fisco: Baldino (M5S), 'governo scopra coraggio di fare forte con i forti' Il Tirreno

Per l'anno prossimo la misura costerebbe al governo altri 12 miliardi. L'opposizione attacca: "Grande presa in giro per i redditi medio bassi".