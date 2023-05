Fiorentina-Inter Coppa Italia | le fasi di vendita dei biglietti

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023) La Lega Serie A ha da poco comunicato i prezzi (vedi articolo) e ledideiper la finale di, in programma mercoledì 23 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito i dettagli per l’acquisto.– Dalle ore 14 di lunedì 8 maggio parte ladeiper, finale di2023. Per i tifosi dell’ci saranno tre, suddivise come segue: FASE 1 Dalle 14.00 dell’8 maggio fino alle 10.00 del 10 maggio laè riservata agli abbonati alla Serie A 2022-2023 che ...