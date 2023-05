Fino a 10 “sprint” nel calendario della F1 per il 2024

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 maggio 2023) La Formula 1 sta cercando di espandere il nuovo formato del weekend “shootout” a ben dieci gran premi nel. Il formato – che ora prevede una qualifica separata per una garaa sé stante il sabato – ha debuttato a Baku lo scorso fine settimana e sarà ripetuto altre cinque volte in questa stagione. Le idee per ilF1 per il“L’idea principale è che ci sia molta azione dal venerdì alla domenica”, ha dichiarato a Miami l’amministratore delegatoF1 Stefano Domenicali. “Il primo tentativo con questo nuovo formato si è rivelato molto incoraggiante, con reazioni positive da parte di partner, promotori e squadre”. Ha detto che potrebbero essere apportate alcune modifiche al formato rivisto per ile ha ...