Fine pandemia | ma non può significare congiura del silenzio sulla gestione

(Di sabato 6 maggio 2023) Oltre ai disastri sul piano politico e sanitario, ladell’epidemia ha provocato delle indubbie conseguenze negative su quello delle relazioni umane. Seppur con ritardo, anche questo aspetto sta emergendo nella rilettura critica degli ultimi tre anni. Sacrificati lo studio e le relazioni Infatti, qualche giorno fa sul Corriere della Sera, il filosofo Maurizio Ferraris ha descritto questa pesante realtà ereditata dal Covid parlando di “relazioni interpersonali che, in moltissimi casi, sono state trasformate, spesso spezzate, da una alterazione della vita che non era stata messa in conto”. A questo proposito, Ferraris ha messo in evidenza come “l’enorme long Covid psicologico ha investito i bambini e gli adolescenti, alle prese con due anni di insegnamento a distanza”. Insomma, cade un altro totem dell’epoca pandemica che, soprattutto al meridione, ha ...