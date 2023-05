“Fils Rouges” la personale fotografica di Rossella Tramet a Venezia

Leggi su lopinionista

(Di sabato 6 maggio 2023) L’Imagina cafè diospita la prima mostra’ diTrame dal 6 Maggio al 2 Giugno 2023– Sabato 6 maggio alle 18.00 inaugura all’Imagina cafè dila mostra di fotografie ‘’. Si tratta della primadi, avvocato atipico per sua stessa definizione, giunta alla fotografia in seguito allo studio della pittura all’Università Ca’ Foscari, che ha scelto per l’esposizione questo Cafè Wine Bar & Art Gallery giovane e informale ubicato ai piedi del Ponte dei Pugni, fra Campo S. Margherita e Campo S. Barnaba, nella vivacissima Zona universitaria cittadina. Traslando il motto Ut ...