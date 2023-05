Fi | interviene Berlusconi | “Qui per voi in giacca e camicia dopo un mese”

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – “Eccomi, sono qui per voi, per la prima voltauncon lae la”. Ha esordito così Silvio, intervenendo con un videomessaggio alla convention di Forza Italia in corso a Milano, a undal ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Nel videomessaggio, registrato dall’ospedale, il leader di azzurro appare seduto a una scrivania con unae unablu notte, mentre alle spalle campeggiano la bandiera dell’Italia e quella dell’Unione europea. Appuntata allal’immancabile spilletta del partito. L'articolo proviene da Italia Sera.

