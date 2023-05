Feto sottoposto a un intervento al cervello nell’utero | è la prima volta

(Di sabato 6 maggio 2023) Unche si trovava ancoraè statoa unchirurgico al, che si è reso necessario per trattare una malformazione aneurismatica della vena di Galeno (VOGM). L’operazione, che non ha precedenti a livello mondiale, è avvenuta alla 34esima settimana di gestazione da parte di un team di medici del Brigham and Women’s Hospital e del Boston Children’s Hospital. Fino ad ora casi simili venivano curati subito dopo la nascita, ma questo inevitabilmente riduceva le speranze di un esito positivo, proprio per questo si è preferito agire in maniera tempestiva. Vi raccomandiamo... Condannata a morte la donna che uccise l'amica incinta per sottrarle ilUna donna texana, Taylor ...

