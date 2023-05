Festa scudetto del Napoli | mezzo milione in strada e nei pronto soccorso 203 accessi

Notte insonne a Napoli per la. La squadra si è risvegliata a Udine, poi la partenza da Trieste e i tanti tifosi in delirio all'arrivo e anche a Castel Volturno. La maggior parte dei giocatori sono rincasati ...Dopo la notte diseguita al pari di Udine che ha consegnato al Napoli il suo terzo, i tifosi non sono stanchi di celebrare l'impresa degli azzurri di Luciano Spalletti , rientrata in città. Rivivi la ...Napoli, un tifoso azzurro presente ieri alla Dacia Arena ha messo subito in vendita online una zolla del campo Impazza lain casa Napoli dopo il pareggio di ieri sera alla Dacia Arena contro l'Udinese, che ha consegnato ufficialmente il titolo agli azzurri. E c'è chi poi, presente ieri sera a Udine, ...

Altro che riscatto! Sono napoletana, figlia di napoletani e, come tutti in famiglia avevamo previsto, questo scudetto è una disgrazia per Napoli. E mi fermo qui, caro Merlo. Ha fatto bene a fermarsi, ...Non c’è più il chiodo fisso dello scudetto, con merito, molto merito, il Napoli lo ha vinto: c’è la certezza matematica della conquista del tricolore dopo il ...