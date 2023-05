Festa Salcedo dei prestiti Inter in Serie B | Genoa promosso! Bene Fabbian

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023)non entra ma festeggia lo stesso dalla panchina: ilbatte 2-1 l’Ascoli e, complice l’1-1 del Bari di Esposito a Modena, è promosso con due giornate d’anticipo sul termine dellaB. Vinconoe Pompetti fra gli altri. IL TRIONFO – Ilpoteva festeggiare in casa e lo fa a due giornate dalla fine della stagione regolare diB. I rossoblù tornano inA un anno dopo la retrocessione, grazie al 2-1 sull’Ascoli e al contemporaneo 1-1 del Bari terzo in casa del Modena. Al Ferraris segnano Mattia Bani al 16? e Massimo Coda su rigore al 66?, ininfluente due minuti dopo la rete di Davide Marsura. Eddieresta in panchina, ma al triplice fischio fa partire lo stesso la ...