... con Gianni Baget Bozzo, con Antonio Martino, con Giuliano Urbani, con Giulianoe tanti ... è una moda, è un atteggiamento, un modo per far carriera,anche per mettersi in tasca un ricco ......abbiano inciso su questo evento sarà sicuramente oggetto di studio e analisi - sottolinea- ... In passato si sono già verificati, ma stanno aumentando in frequenza e probabilità,...'Almeno negli ultimi 50 anni sul Bolognese - sottolinea- non sono stati registrati picchi ... In passato sono già capitati, ma stanno aumentando in frequenza e probabilità,intervallati ...

Ferrara: “Magari tra Inter e Milan una va in finale e l’altra si qualifica” Pianeta Milan

In Serie C Gold primo match point promozione per la Duegi Ferrara, di scena in gara 2 playoff questa sera alle 21 sul campo della Dilplast Montecchio. Dopo il successo 78-62 in gara 1, gli uomini di c ...Ciro Ferrara, ex giocatore del Napoli ora commentatore di Dazn, ha parlato degli obiettivi stagionali delle squadre milanesi, condividendo una probabilità nemmeno così ...