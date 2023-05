Feralpisalò-Reggiana | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di sabato 6 maggio 2023) Appuntamento con la Supercoppa di Serie C con la seconda gara del mini "triangolare". Allee 18 in campo

Si chiude oggi la storica stagione 2022 - 2023 della, che alle 18 ospita al Turina lanella seconda giornata del triangolare per l'assegnazione della Supercoppa di serie C dopo aver perso la prima sfida, 2 - 1, in casa del ......Primavera) - SOLOCALCIO 16.00 Manchester City - Leeds (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K Tottenham - Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL(......30 ITALIA SERIE D - GIRONE H Puteolana - Matera 16:00 ITALIA SERIE D - GIRONE I Santa Maria Cilento - Mariglianese 17:00 ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)18:00 LUSSEMBURGO NATIONAL ...