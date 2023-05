Femminicidio a Savona | Daniela | 28 anni | uccisa con un colpo di pistola al volto Fermato un guineano

(Di sabato 6 maggio 2023) Gli inquirenti che stanno indagando suldi una ragazza di 28, avvenuto venerdì notte a, in piazza delle Nazioni, hanno ricostruito che un ultimo incontro per un chiarimento con l’ex è stato fatale. «Ho ucciso una donna, venite a prendermi». Così Sefayou Sow, 27, cittadino della Guinea nella telefonata alla polizia dove annunciava di avere uccisoNeza, 28, freddandola con undial. LEGGI ANCHE, Meloni: «I tre pilastri sono prevenzione, protezione e certezza della pena» (video) Immigrazione e reati, i dati che sbugiardano la sinistra: il 34% dei denunciati o arrestati è straniero La vittima, di origini albanesi, aveva messo fine alla ...

28enne colpita alla testa da un proiettile sparato dall'ex compagno 27enne dopo una ...

Una donna di 28 anni è stata uccisa la scorsa notte a Savona con un colpo di pistola alla testa. L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione…