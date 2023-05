Feltri Commenta Vittoria Scudetto Napoli | “Non ha vinto la guerra mondiale”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 6 maggio 2023) Il direttore editoriale di Libero, Vittorio, solleva polemiche con i suoi commenti sulladellodel, tra retorica e celebrazioni in città. CALCIONOTIZIE.: Tra Polemiche e Riflessioni Ladel terzo tricolore delha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che hanno invaso le strade della città in festa. Ma tra coloro che hannoto l’evento, spiccano alcune voci critiche, come quella di Vittorio, direttore editoriale di Libero, che non ha risparmiato una frecciatina ai festeggiamenti partenopei. Già Giuseppe Cruciani, in un’intervista rilasciata a Rete ...