Fatica ad alzarsi? La scienza dice | ”Tranquilli | è dynasia”

(Di sabato 6 maggio 2023) La sveglia suona ma non riusciamo ad alzarci ed è forte la tentazione di girarci dall’altra parte e continuare a dormire. Non è difficile che accada, ma se succede tutti i giorni, potrebbe trattarsi di. Essa da sola può non essere un disturbo, ma insieme ad una sintomatologia precisa, può rappresentare una malattia più

... 'Non vi preoccupate, non è niente di grave, un malore dovuto allaed alla fame'. Isola dei ... E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad, è arrivato il medico e lo ...Non è niente di grave, è semplicemente un malore dovuto alla". Il racconto di Marco Mazzoli. E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad, è arrivato il medico e lo ...Semplicemente un malore legato alla". Resta da capire quando rientrerà ufficialmente Paolo ... Quando invece il banchino è arrivato, Paolo non riusciva neanche ad. È giunto il medico e lo ...

Giacomo Freddi: “Mi sveglio alle 5.30 per essere più produttivo” Radio 105

Oltre la maggioranza, esattamente il 57%, rimanda il momento di alzarsi. A scegliere tale soluzione sono soprattutto le donne. Fra chi posponeva la sveglia si registravano, maggiormente, fenomeni come ...