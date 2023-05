Fascisti a Dongo per commemorare Mussolini | presidio dell' Anpi e della sinistra

(Di sabato 6 maggio 2023) La solita marmaglia fascista che tiene da sempre tollerata. "Come ogni anno, domenica 7 maggio militanti di estrema destra si raduneranno in camicia nera sulle rive del lago di Como, ae a ...

... ae a Giulino di Mezzegra , luoghi simbolo della caduta del fascismo, per inneggiare e ... le gesta di Mussolini, della Petacc i, dei gerarchiuccisi. Una manifestazione apologetica del ...E' stato pubblicato il video dell'esecuzione dei gerarchi, sul Lago di Como, del 28 aprile 1945. Si tratta del momento in cui Alessandro Pavolini, Francesco Maria Barracu, Nicola Bombacci e altri vengono condotti sul luogo della fucilazione, ...... quando una contestatrice ha iniziato a gridare "a casa" e "Viva il 25 aprile". Insultata ... Che già aveva annunciato il giorno prima, per il 7 maggio, un prsidio ain piazza Paracchini, "...

VIDEO Ecco il filmato amatoriale della fucilazione dei gerarchi ... ComoZero

Il coordinamento antifascista comasco (Anpi, Cgil e Rifondazione), come oramai accade da anni ha organizzato una contromanifestazione. Il Movimento 5 Stelle Como ha deciso di scendere in piazza a ...Dongo, presidio antifascista contro la commemorazione dei repubblichini giustiziati sulle rive del Lago di Como ...