FAI un salto in Campania | Meraviglie Nascoste – Il palazzo del Governo di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl FAI Giovani dipartecipa all’evento regionale “FAI unin” organizzando una giornata dedicata alla riscoperta di luoghi importanti della città: domenica 14 maggio i giovani del FAI vi guideranno in una passeggiata presso ildel, sito a Corso Vittorio Emanuele 4,. L’evento è aperto a tutti, iscritti e non iscritti, che sostengono il FAI e desiderano vivere un’esperienza unica entrando in un luogo affascinante e solitamente inaccessibile, importante monumento storico della nostra città. Un’occasione da non perdere per scoprire questo luogo speciale, ancora poco conosciuto nel nostro territorio. Una nuova opportunità per sostenere la missione del FAI. Cosa ...