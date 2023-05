F1 su TV8 oggi | GP Miami 2023 | orari qualifiche | programma | differita in chiaro

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Quest’, sabato 6 maggio, sarà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di, quinto atto del Mondiale di Formula Uno. Leseguiranno la struttura classica, rappresentata da una sessione divisa in tre fasi. Il Q1, aperto a tutti i 20 piloti, servirà a effettuare la prima scrematura, eliminando i 5 uomini più lenti. Il processo sarà reiterato nel Q2, in maniera tale da avere solamente le 10 vetture più rapidi a giocarsi la pole position nel Q3. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 18.30 E 22.00 IL VIDEO DELL’INCIDENTE A CHARLES LECLERC In tema di pole position, le quattro sinora messe in palio nelsono state appannaggio di tre piloti diversi. L’unico capace di bissare la miglior prestazione in qualifica è stato Max Verstappen, partito davanti a tutti in ...