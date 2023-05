(Di sabato 6 maggio 2023) Si entra ufficialmente nel vivo del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Dopo la prima giornata di ieri, interamente dedicata alle prove libere, oggi la scena se la prenderanno i cronometri, dato che alle ore 22.00 italiane scatteranno le qualifiche. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 18.30 E 22.00 La pista della Florida (costruita attorno all’avveniristico Hard Rock Stadium) casa deiDolphins della NFL e del Masters 1000 di tennis, aprirà il sipario alle ore 18.30 italiane con la terza, ed ultima, sessione di prove libere, gli ultimi sessanta minuti a disposizione di team e piloti per mettere mano alle monoposto su un tracciato che alterna lunghissimi rettilinei a curve lente, se non lentissime. Alle ore 22.00 italiane, invece, non si scherzerà più. Toccherà alle attesissime ...

F1 stasera in tv, GP Miami 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming OA Sport

Si entra ufficialmente nel vivo del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Dopo la prima giornata di ieri, interamente dedicata alle prove libere, oggi la scena s ...Una giornata di contrasti quella di venerdì a Miami, con il team Mercedes in testa alle FP1 ma che crolla in FP2.