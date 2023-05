F1 | Sergio Perez pesca il jolly e firma la pole position a Miami 3° Sainz | 7° Leclerc con incidente Solo 9° Verstappen!

(Di sabato 6 maggio 2023) Epilogo thrilling e tanti colpi di scena in occasione delle qualifiche per il Gran Premio di2023, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno., anche grazie ad un pizzico di fortuna, ha approfittato degli episodi favorevoli trovando un ottimo giro nel momento decisivo e conquistando la terzain carriera (la seconda dell’anno dopo Jeddah). Il messicano della Red Bull si è imposto con il crono di 1’26?841 davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso e alla Ferrari di Carlos, mentre completa la seconda fila in griglia clamorosamente la Haas di Kevin Magnussen.7° Charles, che ha pasticciato proprio in Q3 andando a sbattere tra l’altro all’ultimo tentativo causando la bandiera ...

