F1 | Perez in pole a Miami | Leclerc a muro e settimo

(Di sabato 6 maggio 2023) Sergiosu Red Bull ha ottenuto ladel GP degli Stati Uniti che si corre domani sul circuito di. Al fianco del messicano partirà l'Aston Martin di Fernando Alonso. Seconda fila per la ...

Sergioscatterà dalla prima casella nel Gp di Miami in programma domenica 7 maggio alle 21:30 ora italiana. È la terzaposition in carriera per il messicano della Red Bull . Il suo compagno di ...Qualifiche molto Hollywood, a Miami. Colpi di scena e paillettes. I due contendenti al miglior giro si autoeliminano: Charles Leclerc sbatte a muro con la Ferrari e interrompe lo spettacolo (partirà 7°...Un incidente che blocca la sessione a un minuto e mezzo dalla fine, disegnando una griglia di partenza sorprendente: inposition ecco Sergiocon Fernando Alonso al suo fianco, mentre ...

F1 Miami, succede di tutto: pole Perez, Leclerc ancora a muro, Verstappen è nono La Gazzetta dello Sport

Gp miami Il pilota messicano sfrutta la bandiera rossa sul finale e conquista la pole in Florida F1, le immagini del sabato di qualifiche a Miami Dopo essere andato a muro in FP2… Leggi ...Leclerc partirà settimo (salvo penalità per cambio componenti danneggiate) accanto ad Esteban Ocon (Alpine), poi abbiamo Verstappen e Valtteri Bottas (Alfa ...