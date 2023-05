F1 | orario gara 7 maggio | programma GP Miami | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Il Mondiale di Formula Uno 2023 è impegnato questo weekend sulla costa sud degli Stati Uniti e per la precisione in Florida, che si appresta ad ospitare domani la seconda edizione del Gran Premio di, valevole come quinta tappa stagionale del massimo campionato automobilistico globale. Red Bull ha dominato i primi quattro appuntamenti dell’annata e parte anche qui con i favori del pronostico. Si profila un nuovo duello tra Max Verstappen e Sergio Perez, separati da soli 6 punti in classifica generale in favore dell’olandese, che va a caccia della terza vittoria nel 2023 per ribadire la sua leadership all’interno della scuderia di Milton Keynes e per aumentare il vantaggio sul messicano. La Ferrari proverà ad inserirsi nella sfida per il successo, dopo aver ottenuto a Baku il primo podio con Charles Leclerc. Il monegasco della Rossa dovrà inventarsi qualcosa di ...