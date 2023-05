F1 oggi | GP Miami 2023 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma TV8 e Sky

(Di sabato 6 maggio 2023), sabato 6 maggio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul tracciato della Florida si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 18.30 E 22.00 La Ferrari cercherà di massimizzare il pacchetto a propria disposizione. Sono stati portati alcuni aggiornamenti dalla scuderia di Maranello e l’obiettivo è che questi vengano assorbiti dalle due SF-23 del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz per migliorare il rendimento delle vettura rispetto alla problematica del degrado delle gomme. Da questo punto di ...

Diretta tv e streaming GpEvento: GpData: Domenica 7 maggio 2023 Dove:(Stati Uniti) Orario: 21:30 Canale TV: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Tv8 Streaming: SkyGo, Now Quinto appuntamento mondiale per la Formula 1 che, dopo il weekend in ...- Formula Uno: Prende il viail weekend che porterà, domenica, alla disputa del GP di. Semaforo verde alle ore 21:30 italiane. Trc Sport 5 maggio 2023DOVE VEDERE IL GP IN TV -venerdì 5 maggio sono fissate le due sessioni di prove libere che ... PHOTOGALLERY Galleria 5 immagini Accedi o registrati per commentare PROSSIMO GPInternational ...

Prove libere Formula 1 GP Miami: i risultati e i tempi delle FP1 e ... Fanpage.it

Oggi, sabato 6 maggio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di Miami, quinto round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato della Florida si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le pro ...Max Verstappen chiude il venerdì del GP Miami col migliore tempo nelle FP2. L’1:27.930 fatto segnare dall’olandese Red Bull rappresenta la risposta ai loro ...