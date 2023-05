F1 oggi | GP Miami 2023 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di sabato 6 maggio 2023), sabato 6 maggio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul tracciato della Florida si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. La Ferrari cercherà di massimizzare il pacchetto a propria disposizione. Sono stati portati alcuni aggiornamenti dalla scuderia di Maranello e l’obiettivo è che questi vengano assorbiti dalle due SF-23 del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz per migliorare il rendimento delle vettura rispetto alla problematica del degrado delle gomme. Da questo punto di vista, la Red Bull parte avvantaggiata, per quanto fatto vedere nel corso dei ...

Diretta tv e streaming GpEvento: GpData: Domenica 7 maggio 2023 Dove:(Stati Uniti) Orario: 21:30 Canale TV: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Tv8 Streaming: SkyGo, Now Quinto appuntamento mondiale per la Formula 1 che, dopo il weekend in ...- Formula Uno: Prende il viail weekend che porterà, domenica, alla disputa del GP di. Semaforo verde alle ore 21:30 italiane. Trc Sport 5 maggio 2023DOVE VEDERE IL GP IN TV -venerdì 5 maggio sono fissate le due sessioni di prove libere che ... PHOTOGALLERY Galleria 5 immagini Accedi o registrati per commentare PROSSIMO GPInternational ...

Oggi, sabato 6 maggio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di Miami, quinto round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato della Florida si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le pro ...E’ di Max Verstappen il miglior tempo della seconda e ultima sessione di libere del venerdì del GP di Miami. Il pilota olandese della Red Bull, che ha chiuso in 1:27.930, precede di tre decimi la Ferr ...