F1 | Max Verstappen vola nella FP3 a Miami | 2° Charles Leclerc e 4° Carlos Sainz

(Di sabato 6 maggio 2023) I motori si scaldano a, sede del quinto round del Mondiale 2023 di F1. Le prove libere 3 sono entrate a far parte dell’album dei ricordi e i dati raccolti saranno funzionali alle qualifiche, in programma dalle 22.00 italiane. Un circuito tecnico e complicato quello della Florida che, al di fuori della linea ideale, offre pochissimo in grip. In più, vista la riasfaltatura, il fenomeno del surriscaldamento sugli pneumatici sarà da tenere in grande considerazione soprattutto in vista della gara. Maxha realizzato il miglior crono della sessione in 1:27.535. L’olandese della Red Bull ha voluto confermare la propria vitalità in questo weekend, facendo una differenza imbarazzante rispetto a tutti nel primo settore, infliggendo alla concorrenza un distacco di almeno quattro decimi. Alle sue spalle troviamo il monegasco della Ferrari, ...