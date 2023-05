F1 | Max Verstappen | “Una buona giornata di lavoro | importante avere trovato subito il bilanciamento”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Maxnon può che valutare tanti spunti positivi al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato della Florida, ritagliato attorno all’Hard Rock Stadium, il campione del mondo ha impressionato in entrambe le sessioni, sia sul giro secco sia sul passo gara, confermandosi come il grande favorito per la gara di domenica (ore 21.30 italiane). Maxha fatto segnare il miglior crono della sessione pomeridiana in 1:27.930 precedendo le due Ferrari. Secondo Carlos Sainz con un distacco di 385 millesimi, quindi Charles Leclerc terzo a 468. Quarto, come detto, Sergio Perez a 489 millesimi. Come si può notare, rispetto a Baku, il divario in casa Red Bull sembra decisamente più ampio. Al termine del suo venerdì, il pilota olandese analizza quanto ...