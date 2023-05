F1 | la crisi senza fine della Mercedes | Hamilton fuori in Q3 | a Imola arriva la versione ‘B

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) C’è poco voglia di sorridere in casaal termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciatoFlorida, ritagliato attorno all’Hard Rock Stadium, la scuderia di Brackley ha segnato un capitolo quanto mai negativopropria stagione. Il punto più basso, per distacco. Dopo una FP1 di ieri che aveva illuso parecchio e aveva visto addirittura un uno-due delle Frecce Nere, il prosieguo delsettimana a stelle e strisce si sta trasformando in un vero e proprio calvario per il team capeggiato da Toto Wolff. Lewis, dopotutto, ha concluso il suo sabato già nel corsoQ2, con un 13° posto davvero deludente ed eloquente. George Russell, dal canto suo, è riuscito a strappare il pass per la Q3 ...