F1 | Hamilton prepara la “festa” a Ron DeSantis per la legge anti-gay Pronto un casco speciale per il Gran Premio di Miami

(Di sabato 6 maggio 2023) La Florida siad ospitare nuovamente ildi Formula 1, in programma domenica sul circuito di. Ma per Lewisquello che si sta aprendo non sarà solo un weekend all’insegna dei motori: anche, se non soprattutto, dei diritti civili. Per la gara di, il pilota della Mercedes ha in serbo infatti una “sorpresa” piena di colori per testimoniare, ancora una volta, il suo impegno dalla parte dei diritti. «Questo fine settimana indosserò la bandiera arcobaleno sul», ha annunciato. Il motivo? L’ultimavarata dallo Stato di fede repubblicana, guidata dal possibile candidato alle prossime presidenziali Usa Ron. Ribattezzato dai critici «Don’t Say ...

La Florida siad ospitare nuovamente il Gran Premio di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Miami. Ma per Lewisquello che si sta aprendo non sarà solo un weekend all'insegna dei motori:...Dopo oltre 50 anni di successi mondiali la rock bandi siad abbandonare la scena musicale. ... il primo chitarrista Joe Perry, il chitarrista Brad Whitford e il bassista Tom. Il ......Cosimo Curatola M entre Brad Pitt vaga per il paddock della Formula 1 assieme al produttore Jerry Bruckheimer raccogliendo le idee per un film prodotto assieme a Lewis, la MotoGP si...

F1, Hamilton prepara la "festa" a Ron DeSantis per la legge anti-gay ... Open

Lewis Hamilton non è soltanto un campione della Formula 1, ma anche uno dei personaggi più influenti nel mondo dello sport in generale. Il fenomeno inglese tante volte in passato si è speso a favore ...Lewis Hamilton a Miami si schiera contro la Don't Say Gay Law del governatore Ron DiSantis e a sostegno della comunità LGBTQ+ indossa un casco arcobaleno.