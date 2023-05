F1 GP Miami 2023 | Sainz | “Qualifiche complicate | non potevamo fare meglio del terzo posto”

(Di sabato 6 maggio 2023) “E’ stata una qualifica complicata. Il vento forte ha reso difficile guidare le mono, inoltre non è stato semplice trovare feeling con le gomme sull’asfalto“. Così Carlosal termine delledel GP di, terminate al. Lo spagnolo della Ferrari ha poi aggiunto: “Non credo che potessimodele anche in gara sarà un buon risultato arrivare sul podio. Red Bull molto veloci, ma per tutti gli altri sarà battaglia. A mio avviso giocherà un ruolo cruciale il degrado insieme al caldo“. SportFace.

- Il Gran Premio di, quinta tappa del mondiale di F1, ha visto Sergio Perez conquistare la pole position, ma a fare rumore è l'errore di Charles Leclerc , che per la seconda volta in due giorni mette contro il ...- Ancora un grave errore di Charles Leclerc a, dove il monegasco mette nuovamente contro il muro la sua Ferrari , stavolta in qualifica. F1, la griglia di partenza PRIMA FILA 1. Sergio Perez (Red Bull) 2. Fernando Alonso (Aston ...Alla vigilia della sua partecipazione agli Internazionali BNL d'Italia, Samsonova ha parlato ... Da quest'anno Madrid e Roma si giocano su due settimane come Indian Wells e. Le giocatrici si ...

F1, Miami in diretta: Leclerc e la Ferrari cercano la pole FormulaPassion.it

L'errore di Charles Leclerc nella Q3 del Gran Premio di Miami 2023 di Formula 1 ha dato vita a una griglia con diversi piloti fuori posto, a tutto vantaggio delle emozioni in pista ...Terzo tempo per Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo dunque nella gara di domani scatterà dalla seconda fi ...