F1 Gp Miami 2023 | Perez in pole Incidente per Leclerc

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – Sergioconquista laposition del Gp di. Il pilota messicano della Red Bull gira in 1’26”841 nelle qualifiche e domani partirà davanti a tutti.sarà affiancato in prima fila dalla Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. La Ferrari piazza lo spagnolo Carlos Sainz in terza posizione. Con lui, in seconda fila, la Haas del danese Kevin Magnussen. Il monegasco Charles, con l’altra Ferrari, chiude le qualifiche con unfinendo contro il muro.partirà dalla settima posizione. Peggio di lui ha fatto l’olandese Max Verstappen: il pilota della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale, è nono in griglia. L'articolo proviene da Italia Sera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.05 1'18"424 per Verstappen, si porta subito in testa, ma è ancora un tempo alto. 22.04 Entrano in pista anche le Ferrari con gomme soft. 22.02 In pista Per ...Sarà che a Miami la maggioranza della popolazione parla perfettamente lo spagnolo e che moltissimi sono immigrati da Cuba, Messico, Colombia e zone limitrofe, ma vedere i primi tre in qualifica tutti ...