F1 GP Miami 2023 | Leclerc | “Incidente nelle FP2? Ho spinto troppo”

(Di sabato 6 maggio 2023) Charlesha chiuso in anticipo il suo venerdì aa causa di un. “Ho, ho perso il posteriore, ho provato a riprendermi, ma non avevo grip per girare la macchina, quindi è andata così – ha spiegato il monegasco -. Ad ogni modo nessun grosso danno, domani è un altro giorno e sono sicuro che andrà bene”. “Penso che la sensazione sia abbastanza buona sul giro singolo – ha detto ancora il pilota della Ferrari –. Per la gara siamo molto indietro. La Red Bull è di nuovo in un campionato a parte, molto avanti. Quindi in ottica gara abbiamo sicuramente tanto tempo da recuperare, ma in qualifica ci siamo, più o meno. In termini di ritmo di gara, non credo che abbiamo miracoli in mano per colmare il divario, quindi non credo che ...