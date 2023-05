F1 | GP Miami 2023 | Charles Leclerc a muro nella FP2 | Ferrari danneggiata per il monegasco – VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023)non può certo festeggiare al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato della Florida, ritagliato attorno all’Hard Rock Stadium, il portacolori della, infatti, ha chiuso in anticipo il suo venerdì, andando a sbattere in conclusione della FP2. Fino a quel momento il pilotaaveva messo in mostra una SF-23 buona sul giro secco, mentre era più in difficoltàsimulazione di passo gara. Max Verstappen ha fatto segnare il miglior crono della sessione pomeridiana in 1:27.930 precedendo le due. Secondo Carlos Sainz con un distacco di 385 millesimi, quinditerzo a ...

Il grip del nuovo asfalto diè decisamente maggiore rispetto all'anno passato, quasi due secondi di differenza sul giro più rapido: un dato da non sottovalutare per il degrado e la conseguente ...F1 GPprove libere 2 - Inizio 'sprint' per Max Verstappen nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di, quinto appuntamento del mondialedi Formula 1 . Al termine della seconda ora di lavoro all'Hard Rock Stadium, l'olandese della Red bull è riuscito a issarsi al comando della graduatoria ...Continuo a stare dalla parte della comunità LGBTQ , e lo farò per tutto il tempo in cui sono qui", ha detto il pilota britannico una volta giunto a. "Voglio continuare a sostenere la comunità ...

LIVE F1, GP Miami 2023 in DIRETTA: la Mercedes torna a ruggire, Leclerc davanti a Verstappen. Alle 23.30 le FP2 OA Sport

Max Verstappen svetta al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato della Florida, ritagliato attorn ...La Red Bull di Verstappen è stata la più veloce alla fine del venerdì del GP di F1 di Miami. L’olandese però tiene d’occhio il meteo ...